Hanoï (VNA) - Le quiz en ligne sur l'histoire des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos a vu, en sept semaines (de 16h00 le 25 juillet à 15h00 le 1er aout), la participation de 291.971 personnes, dont 79.455 Vietnamiens.

Logo du quiz en ligne. Photo : organisateurs

Le quiz est disponible chaque semaine sur le journal en ligne du Parti communiste du Vietnam (dangcongsan.vn) et sur le réseau social VCNet depuis le 13 juin et jusqu'au 5 septembre.

Tous les citoyens vietnamiens et étrangers âgés de 14 ans et plus peuvent y participer. -VNA