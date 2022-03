Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Au premier trimestre de l'année, 29.300 nouvelles entreprises ont été créées au Vietnam pour un capital total de plus de 447.800 milliards de dongs (plus de 19,5 milliards de dollars), soit une baisse de 1,4% en nombre et une hausse de 27,5% en capital en glissement annuel, selon les données du ministère du Plan et de l'Investissement.

Le montant total des capitaux enregistrés par ces nouvelles entreprises et de ceux ajoutés par 9.600 entreprises déjà en activité a atteint 973.100 milliards de dôngs en trois premiers mois.

En outre, 14.700 sociétés ont repris leurs activités, soit une baisse de 0,5% en glissement annuel. -VNA