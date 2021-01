Selon les données de l'Office général des statistiques, cette année, 134.900 nouvelles entreprises ont été créées au Vietnam, pour un capital total de plus de 2,2 billiard de dongs.

Ainsi, depuis le 19 décembre, les clients peuvent utiliser des téléphones compatibles avec le réseau 5G dans les zones au centre à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville

L'industrie ferroviaire augmentera sa capacité en augmentant la fréquence et le nombre de wagons lorsque le projet rénovera et modernisera un certain nombre d'emplacements sur la ligne Nord-Sud.