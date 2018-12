Photo: CPV



Hanoï VNA) - Le Comité populaire de la province de Thanh Hoa (Centre) a décidé de consacrer plus de 25 milliards dongs à l’étude et à la fouille du mausolée de Trieu Tuong dans la commune d'Ha Long, district d’Ha Trung.



Ce site fera l'objet de fouilles sur 2.800 m² entre 2018 à 2019, dont les portes donnant sur les quatre directions, les temples, les lacs et les puits mentionnés dans des documents anciens.



Le mausolée a été construit sur ordre du roi Gia Long en 1803 au village de Gia Mieu, dans la commune d’Ha Long, district d’Ha Trung. C'est la patrie des neuf seigneurs et des 13 rois de la dynastie des Nguyen, qui a duré de 1802 à 1945. Ce mausolée a une valeur architecturale et artistique particulière.



Le projet vise à restaurer l'ancienne citadelle, le temple Trieu Tuong, les maisons communes de Gia Mieu et d'Ong, ainsi que la maison de culte de la famille Nguyen Huu.



Les responsables devraient achever les travaux d'excavation et de reconstruction du mausolée intérieur d'ici à 2020.



De nombreux historiens considèrent le site comme une version miniaturisée de la citadelle impériale de Hue. Il comprend de nombreux bâtiments dans un complexe d’une superficie de 50.000 m², entouré de lacs et de ponts en briques.



Selon les documents, deux couches de murs entouraient le site comme une citadelle. L'espace intérieur est divisé en trois zones principales. La partie médiane est composée de temples dédiés à Nguyen Kim (1468-1545) et Nguyen Hoang (1525-1613), ancêtres des rois Nguyen. La partie est du site abrite un temple dédié au père de Nguyen Kim, Nguyen Hoang Du (? -1518), tandis que la partie ouest est réservée aux mandarins, soldats et familles gardant le mausolée.



Le mausolée de Trieu Tuong s'est détérioré au fil du temps et il ne reste plus que ses fondations. –CPV/VNA