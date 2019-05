Photo d'illustration : Giang Huy



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vient d'approuver l'investissement dans le projet de construction de l'autoroute Hoa Binh-Moc Chau sous forme de partenariat public-privé.

Cette autoroute aura une longueur totale d’environ 85 km, dont 49 km dans la province de Hoa Binh (en passant par la ville de Hoa Binh, district de Da Bac) et 36 km dans la province de Son La (en passant par les deux districts de Van Ho et Moc Chau).



Ce projet vise à faciliter les transports entre les provinces du Nord-Ouest et d’autres zones, à réduire la pression sur la Nationale 6 et à favoriser le développement socio-économique local.



L’investissement total de la première phase est d’environ 22.294 milliards de dong (plus de 928 millions de dollars).-CPV/VNA