Photo d'illustration : VNA

La banque a déclaré le 13 janvier que ses prêts avaient contribué à créer des emplois pour plus de 608.700 travailleurs et aidé 1.357 entreprises à reprendre leurs activités et 37.500 étudiants à poursuivre leurs études.Au 31 décembre 2021, ses prêts de crédit cumulés atteignaient 256.324 milliards de dongs, en hausse de 22,7 milliards de dongs par rapport à fin 2020. Pendant ce temps, son solde impayé s'élevait à 247.970 de dongs, soit une hausse de 9,6%.Le directeur général de la Banque es politiques sociales du Vietnam, Duong Quyet Thang a demandé au système de respecter sérieusement les réglementations de prévention et de contrôle du COVID-19, tout en mettant en œuvre le plan de crédit tel qu'assigné par le Premier ministre.Il a également ordonné une étroite coordination avec les comités du Parti à tous les niveaux, les autorités locales et les organisations socio-politiques pour déployer de manière synchrone des solutions visant à consolider et à améliorer la qualité du crédit.Une autre tâche clé est d'intensifier les inspections et d'améliorer la qualité de la gestion et du règlement des dettes, et de surveiller de près les catastrophes naturelles et l'évolution de la pandémie de COVID-19 pour apporter un soutien rapide aux ménages pauvres et aux autres bénéficiaires de la politique sociale.- VNA