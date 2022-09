Nhập mô tả cho ảnh

Hanoi (VNA) - Pour les huit premiers mois, le Vietnam a importé 96.239 voitures finies de toutes sortes pour une valeur de 2,25 milliards de dollars, en baisse de 8,8% en nombre et de 4% en valeur par rapport à la même période de 2021.Les voitures finies de toutes sortes importées au Vietnam au cours des huit premiers mois de l'année provenaient principalement d'Indonésie, de Thaïlande et de Chine.Rien qu'en août, les voitures importées d'Indonésie ont été au nombre de 10.360, permettant ainsi à ce pays de dépasser la Thaïlande pour devenir le plus grand fournisseur d'automobiles au Vietnam au cours des huit premiers mois de l'année.Plus précisément, de janvier à fin août, le Vietnam a importé 38.469 voitures d’Indonésie pour 556 millions de dollars, 37.748 voitures de Thaïlande pour 749,3 millions de dollars et 13.198 de Chine pour 535,87 millions de dollars.Avec 90.136 unités, ces trois principaux marchés représentent à eux seuls 93,66% du total des automobiles finies importées du pays. - CPV/VNA