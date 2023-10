Plus de 1.700 touristes internationaux arrivent à Da Nang. Photo: baodanang

Da Nang (VNA) - Le Resorts World One exploité par la filiale de l'EURL des services touristiques Saigontourist à Da Nang (Centre), avec plus de 1.700 touristes internationaux à son bord, a accosté le 4 octobre au port de Tien Sa.



C'est un luxueux navire de croisière battant pavillon des Bahamas. Les touristes venus du Royaume-Uni, du Canada, de Malaisie et de plusieurs autres pays, ont participé à des circuits traversant des destinations célèbres de Da Nang et de Quang Nam telles que Ba Na Hills, la pagode Linh Ung - Son Tra, les Montagnes de Marbre "Ngu Hanh Son", le Musée de la sculpture cham, la vieille ville de Hoi An, le sanctuaire de My Son.



Au cours des neuf premiers mois de l'année, les établissements d'hébergement à Da Nang ont accueilli plus de 5,8 millions de touristes, soit 2,1 fois plus qu'à la même période de 2022, dont plus de 1,6 million d'étrangers, soit 5,9 fois plus. Le chiffre d'affaires des services d'hébergement et de restauration pour les neuf premiers mois de 2023 sont estimés à 17.347 milliards de dongs, soit une hausse de 38,3 % en rythme annuel.



Afin d'attirer plus de touristes, la ville de Da Nang met en œuvre activement des activités de promotion du tourisme sur des marchés potentiels tels que l'Inde et la République de Corée. Elle cherche également à améliorer la qualité des destinations en déployant un système de codes QR aux sites touristiques et aux aéroports pour évaluer la satisfaction des visiteurs. -VNA