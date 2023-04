Hanoï, 19 avril (VNA) - La Société de la Croix-Rouge du Vietnam (VRC) s'efforce de mobiliser 400 milliards de dongs (17 millions de dollars) pour des activités humanitaires pendant le mois humanitaire 2023 à partir du 1er mai.

Lors de la conférence de presse des activités humanitaires pendant le mois humanitaire 2023 à partir du 1er mai. Photo : VNA

Le président du Comité central du VRC, Bui Thi Hoa, a déclaré que l'événement annuel vise à appeler la communauté à se joindre aux activités humanitaires, vulgarisant ainsi la gentillesse et les actions significatives pour construire une communauté de solidarité et de compassion.La période de pointe du programme aura lieu du 8 mai (Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) au 19 mai (anniversaire du président Ho Chi Minh – fondateur et premier président honoraire de la VRC), a déclaré Bui Thi Hoa.Les activités organisées au cours du mois viseront également à sensibiliser le public au travail humanitaire.Une cérémonie d'envergure nationale pour lancer le Mois humanitaire 2023 sera organisée le 23 avril à l'Université de Can Tho dans la ville du delta du Mékong du même nom, et retransmise en direct sur la chaîne VTV8 de la Télévision du Vietnam.Le Mois humanitaire est organisé chaque année par la VRC depuis 2018. Au cours des cinq éditions, la VRC a à ce jour mobilisé un total de 2,05 billions de dongs et fourni un soutien à plus de 4,3 millions de personnes démunies et en difficulté. - VNA