Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Plus de 1,6 million d’élèves du primaire au secondaire à Hô Chi Minh-Ville ont retrouvé le chemin des classes lundi 22 août pour préparer la nouvelle année scolaire 2022-2023.

Les enseignants de l’Ecole primaire Nguyên Binh Khiêm, dans le premier arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, accueille leurs élèves. Photo : VNA

Ils seront pris en charge par les enseignants existants et 5.200 nouvelles recrues, a fait savoir le Département municipal de l’Education et de la Formation, ajoutant que la mettra en service 575 nouvelles salles de classe au cours de l’année scolaire 2022-2023.La mégapole du Sud compte plus de 260.000 élèves de la maternelle, plus de 660.000 du primaire, plus de 460.000 du secondaire du premier degré et plus de 245.000 du secondaire du second degré.