Photo d'illustration : baodautu.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Plus de 150 investisseurs internationaux ont participé à la conférence des investisseurs 2023 organisée par le groupe VinaCapital le 3 octobre à Ho Chi Minh-Ville. Il s'agit du plus grand nombre de participants depuis la première conférence en 2005.

La conférence a réuni de nombreux intervenants représentant diverses industries et secteurs, des start-ups technologiques aux sociétés industrielles et aux grandes institutions financières.

Don Lam, directeur général et actionnaire fondateur du groupe VinaCapital, a déclaré que les plus de 150 investisseurs gérènt un capital d'environ 1 000 milliards de dollars, notamment ceux venant d'Asie du Nord tels que la République de Corée et le Japon.

Selon lui, les investisseurs étrangers sont particulièrement intéressés par la transition verte et le potentiel du secteur de la consommation au Vietnam, mais surtout l'industrie des semi-conducteurs et des puces, d'après des enquêtes préliminaires. Cela représente une opportunité pour le Vietnam d'attirer davantage de flux de capitaux à moyen et long termes, contribuant ainsi à promouvoir une croissance économique durable à l'avenir.

Présent à l'événement, l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, a prononcé un discours sur le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis, ainsi que sur les opportunités de coopération économique entre les deux pays.

Conférence des investisseurs 2023à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VGP



Andy Ho, directeur général du conseil d'investissement de VinaCapital, a estimé que la récente visite au Vietnam du président américain Joe Biden et la signature du partenariat stratégique intégral entre les deux pays aurait un impact positif et à long terme sur l'économie nationale. Les États-Unis devraient notamment augmenter leurs investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam.

Selon l'expert de VinaCapital, l'économie vietnamienne devrait se redresser en 2024, avec une croissance du PIB estimée à environ 6,5%. La production et les exportations reprendront de la vigueur. Parallèlement, les fondamentaux macroéconomiques devraient rester stables et les perspectives de croissance des bénéfices des entreprises devraient également s'améliorer. -VNA