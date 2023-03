Un site touristique à Phu Quoc. Photo: VNA

Kien Giang (VNA) - Selon le service du Tourisme de la province de Kien Giang (Sud), au premier trimestre de cette année, la ville de Phu Quoc a accueilli plus de 1,5 million de visiteurs, avec un revenu total de 4.527 milliards de dongs, soit une hausse de 43,5% et de 286,5% en glissement annuel, respectivement.

Pour atteindre ce résultat, la ville de Phu Quoc a mis en œuvre de manière synchrone et efficace des solutions et des programmes de promotion touristique pour attirer davantage des touristes, promouvoir ainsi le tourisme de Kien Giang en général et le tourisme de Phu Quoc en particulier.

Phu Quoc se concentre sur la promotion touristique associée aux activités d'information et de communication, l'investissement l’infrastructure, le développement des produits touristiques pour mieux répondre à la demande et aux goûts des visiteurs.

Jusqu'à présent, Phu Quoc compte 286 projets d'investissement dans le tourisme, représentant 86% des projets d'investissement touristique dans la province de Kien Giang, avec un capital d'investissement total de plus de 375.000 milliards de dollars.

Les touristes à Phu Quoc. Photo: VNA

En 2023, Kien Giang vise 8,3 millions de visiteurs, dont 350.000 internationaux et 13.000 milliards de dongs de recettes.

Avec ses plages de sable blanc telles que Bai Sao et Bai Dai et sa bonne cuisine, Phu Quoc est également célèbre comme berceau de l'artisanat de la sauce de poisson et de la culture du poivre, et abrite des récifs coralliens naturels et d'épaisses forêts tropicales.

L'île est maintenant considérée comme un paradis de détente pour les touristes nationaux et étrangers. – VNA