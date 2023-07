La forêt d'U Minh Ha a un grand potentiel pour le développement de l'écotourisme. Photo: journal Dai Doan Ket



Ca Mau (VNA) - Le Comité populaire de la province méridionale de Ca Mau a annoncé le 5 juillet avoir approuvé le projet de développement du tourisme écologique, de villégiature et de divertissement du Parc national d'U Minh Ha jusqu'en 2030, avec un budget total d'environ 1.458 milliards de dongs, dont 1.400 milliards provenant de capitaux privés.

En vertu du projet, le Parc national d'U Minh Ha mettra en œuvre le projet dans deux zones fonctionnelles d'une superficie totale de plus de 1.300 hectares, comprenant une zone de services administratifs d'une superficie de plus de 743 hectares et une partie de la zone de restauration écologique d'une superficie d'environ 575 hectares.



Une fois achevé, le complexe touristique écologique, de villégiature et de divertissement au sein du Parc national d'U Minh Ha comportera 6 zones fonctionnelles destinées à accueillir les visiteurs dont une zone d'accueil des touristes ; une zone de tourisme écologique ; une zone de collecte de la faune, de la flore et de jardins de plantes médicinales ; une zone de reconstitution des villages forestiers et des villages d'artisanat traditionnels ; une zone de villégiature et une zone de plantation d'arbres commémoratifs.



La province de Ca Mau s'attend à ce qu'une fois achevée, ce projet contribue non seulement au développement durable du tourisme dans le Parc national d'U Minh Ha, mais aussi à la conservation et au développement de l'écosystème de la forêt de mangrove et de la biodiversité de la région d'U Minh Ha.

Le Parc national d'U Minh Hạ est situé à environ 30 km du centre de la ville de Ca Mau, couvrant une superficie de plus de 8.250 hectares, répartis sur les districts de Tran Van Thoi et d'U Minh. En 2009, avec Cu Lao Cham de la province de Quang Nam, le Parc national de Mui Ca Mau et d'U Minh Ha ont été inscrits au Réseau mondial des réserves de biosphère de l'UNESCO.

Les forces de protection forestière du parc national d'U Minh Ha vérifient régulièrement l'humidité de la végétation pour donner un niveau d'alerte incendie. Photo: VNA

Ces dernières années, le parc national d'U Minh Ha a pour mission de préserver et de restaurer les valeurs du paysage naturel, de l'environnement écologique et de la biodiversité de l'écosystème des terres inondables spécifiques, des forêts de mangrove sur des sols argileux; de conserver et de développer les ressources génétiques des espèces végétales et animales précieuses, ainsi que les valeurs culturelles, spirituelles, les sites historiques, pour soutenir les activités de recherche scientifique et le développement du tourisme. -VNA