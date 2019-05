La Bourse de Hanoï. Photo : Internet

Hanoï (VNA) - Le Trésor public a mobilisé plus de 12.500 milliards de dôngs (543 millions de dollars) lors des 16 séances d'adjudication d'obligations gouvernementales à la Bourse de Hanoï en avril, en baisse de 11,9% par rapport au mois précédent.

En avril, 67,9% des obligations gouvernementales mises aux enchères ont été vendues. Les taux d’intérêt annuels des obligations des termes de 7, 10, 15, 20 et 30 ans étaient respectivement de 4,05%, 4,72%, 5,06%, 5,69-5,7% et 5,8%.

Sur le marché secondaire, le volume total des obligations gouvernementales vendues dans les opérations fermes (outright) en avril a dépassé la barre des 7 millions, équivalant à 77.200 milliards de dôngs, en baisse de 6,9% en valeur par rapport au mois précédent.

Dans le même temps, les opérations de pension (repos - repurchase agreement) ont concerné 979 millions d'obligations, cumulant un total de plus de 98.400 milliards de dôngs, soit une baisse mensuelle de 16,6% en valeur.

Les investisseurs étrangers ont effectué en avril des achats directs de plus de 3.300 milliards de dôngs et des ventes directes de plus de 3.200 milliards de dôngs. Ils n'ont pas effectué d'opérations de pension en avril.-VNA