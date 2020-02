Hanoi (VNA) - Malgré l'impact de l'épidémie de Covid-19, la Chine et la République de Corée ont conservé début 2020 les positions de leader dans les importations de marchandises du Vietnam.

En 2019, la Chine a été le plus grand marché d'importation du Vietnam avec un chiffre d'affaires de 75,45 milliards de dollars, en hausse de 15,2% par rapport à 2018. Suivait la Corée du Sud avec 47 milliards de dollars. Ainsi, ces deux pays asiatiques ont réalisé à eux seuls l'an dernier plus de 122 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'import du Vietnam, soit plus de 48% du total.



En particulier, de nombreux groupes de marchandises importées de Chine et de République de Corée concernaient des matières premières et des composants. Cela montre l'importance de ces deux marchés sur les activités de production nationale.



Bien qu'il n'y ait pas de statistiques détaillées, on peut remarquer que la valeur des matériaux importés de Chine et de République de Corée s'élevait à des dizaines de milliards de dollars.



Dans le groupe des matières textiles, du cuir et des chaussures, le chiffre d'affaires à l’import a atteint 24,13 milliards de dollars, dont 11,52 milliards de Chine et 2,92 de République de Corée.



Avec les matières plastiques et les produits en plastique, la Chine et la République de Corée ont continué également de partager les deux positions de leader avec respectivement 3,99 et 3,4 milliards sur les 15,53 milliards enrégistrés 2019.

Entrée importante de l'industrie électronique



En plus des matières premières des secteurs du textile-habillement, de cuir et de la chaussure, la Chine et la République de Corée sont également les deux plus grands marchés d'importation de composants pour téléphones et ordinateurs.



Les ordinateurs, produits électroniques et composants représentent le plus gros chiffre d'affaires à l'importation du Vietnam en 2019 avec 51,35 milliards de dollars, 19,1% par rapport à l'année précédente, dont 16,84 milliards de dollars importés de République de Corée, et 12,11 milliards de Chine.



Avec les téléphones et accessoires, le chiffre d'affaires d’importation du pays était de 14,62 milliards de dollars en 2019. La Chine et la République de Corée sont restées les deux principaux marchés avec respectivement 7,58 et 5,92 milliards.



Non seulement les matières premières, les composants, la Chine et la République de Corée sont également les plus grands marchés d'importation du groupe des machines, équipements, outils et pièces de rechange.



Il s'agit du deuxième plus grand groupe d'importation du Vietnam l'année dernière avec un chiffre d'affaires de 36,75 milliards de dollars, la Chine et la République de Corée se partageant les positions de leader avec respectivement 14,9 et 6,16 milliards.



Compte tenu de ces chiffres, la difficulté actuelle d'importer des marchandises de Chine et de République de Corée du fait de l'épidémie de Covid-19 aura un impact important sur les entreprises nationales. - CPV/VNA