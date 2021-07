Photo : VNVC



Hanoï (VNA) – Un lot comprenant 1.228.500 doses du vaccin d’AstraZeneca est arrivé le 23 juillet au matin à l’aéroport international de Tan Son Nhat à Ho Chi Minh-Ville, a annoncé le ministère de la Santé.

Il s'agit du 5e et du plus grand lot du vaccin d’AstraZeneca reçu à ce jour dans le cadre du contrat entre la société Vaccine Vietnam (VNVC) et AstraZeneca Vietnam, avec le soutien du ministère de la Santé.

Photo : VNVC



A ce jour, le contrat de VNVC a rapporté plus de 3,1 millions de doses de vaccin, soit environ 37% du volume total du vaccin anti-COVID-19 d'AstraZeneca déjà livré au Vietnam.

Nitin Kapoor, président et directeur général d'AstraZeneca Vietnam, a souligné les efforts d’AstraZeneca pour accélérer la fourniture du vaccin au Vietnam et soutenir la lutte du pays contre la pandémie. Selon lui, près de 8,6 millions de doses du vaccin d’AstraZeneca ont été livrées au Vietnam à ce jour.

« Nous continuerons de coopérer avec le ministère de la Santé, l'OMS, l'UNICEF et VNVC pour amener du vaccin au Vietnam aussi rapidement et en toute sécurité que possible, afin d'aider les gens à retrouver une vie normale», a-t-il déclaré.

Le ministère de la Santé vise 150 millions de doses de vaccins pour 75% de la population vietnamienne. À cette fin, il est nécessaire de faire participer les groupes et entreprises pour des dons au Fonds pour les vaccins anti-COVID-19. -VNA