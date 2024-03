Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La course nocturne VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight aura lieu tôt le matin du 3 mars.



Selon le comité d’organisation, l'événement devrait réunir plus de 11.000 participants, dont plus de 500 athlètes étrangers en provenance de 30 pays et territoires. Ils pourront choisir des distances de 5 km, 10 km, 21 km ou 42 km.



Le parcours est conçu pour parcourir les sites patrimoniaux de la ville, avec de bonnes conditions d’éclairage sur l’ensemble du parcours, permettant aux athlètes de découvrir la vie nocturne de la mégapole du Sud.



VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight est l'événement d'ouverture des huit tournois du VnExpress Marathon en 2024. Ce plus grand système de course à pied au Vietnam, exploité et détenu par le journal VnExpress et la société par actions FPT Online, a lieu chaque année pour promouvoir l’image des villes touristiques du Vietnam. -VNA