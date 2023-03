Photo d'illustration : VNA

Hanoï, 25 mars (VNA) – Le Vietnam a détecté 103.120 patients tuberculeux en 2022, en hausse de près de 31 % sur un an et de 1,8 % par rapport à 2020.Ces chiffres ont été publiés lors d'un atelier organisé dans un format hybride le 24 mars à Hanoï pour marquer la Journée mondiale de la tuberculose , dans le but de sensibiliser le public aux graves impacts de la tuberculose sur la santé publique et le développement socio-économique, et de renforcer les efforts pour mettre un terme à la maladie.Le vice-ministre de la Santé, Tran Van Thuan, a déclaré que bien que le Vietnam ait réalisé de nombreuses réalisations dans la prévention et le contrôle de la tuberculose, il fait partie des pays à forte charge de tuberculose, avec 169.000 cas détectés et 12.000 décès en 2021.Tran Van Tuan a cité le Rapport mondial sur la tuberculose 2022 disant que le Vietnam se classait au 11e rang sur 30 pays avec le fardeau le plus élevé au monde et faisait face à un risque d'épidémies dans la communauté.Notamment, 70% des patients tuberculeux sont en âge de travailler, ce qui fait de la maladie un véritable problème affectant l'économie de chaque famille en particulier et du pays en général.Par conséquent, investir dans l'éradication de la tuberculose revient à investir dans le développement durable, a souligné Tran Van Thuan.La représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Vietnam, Angela Pratt, a apprécié les efforts du Vietnam en matière de prévention et de contrôle de la tuberculose. Elle a déclaré que le Vietnam avait mis en œuvre de nombreuses politiques importantes, notamment en garantissant un financement durable pour le traitement, et en pilotant et en dupliquant la détection proactive des cas ainsi que l'application de technologies plus modernes dans les tests.- VNA