Le programme " Têt humanitaire " à Vinh Long, le 4 février 2024. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le mouvement "Têt humanitaire" 2024 de la Croix-Rouge vietnamienne a suscité une grande attention des dirigeants du Parti, de l'État, du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, des ministères et secteurs du ressort central et local, créant ainsi une cohésion communautaire.



Selon les statistiques de la Croix-Rouge vietnamienne, jusqu'au début de février 2024, 1,52 million de personnes défavorisées et vulnérables aux quatre coins du pays ont bénéficié d'aides de la Croix-Rouge vietnamienne pour une valeur totale de plus de 1.035 milliards de dôngs.



Les antennes de la Croix-Rouge vietnamienne ont organisé 202 programmes "Têt humanitaire" à différentes échelles.



En outre, le Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne a collaboré avec le Comité central du Front de Patrie du Vietnam, la Confédération générale du Travail du Vietnam, le Bureau de l'Assemblée nationale, le Bureau présidentiel et le Bureau du Comité central du Parti, pour servir les dirigeants du Parti et de l'État lors de leurs visites dans différentes localités et la remise de cadeaux à des personnes défavorisées locales. -VNA