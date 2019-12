Hanoi, 8 décembre (VNA) - L’édition 2019 de la course pour les enfants hanoiens a eu lieu dimanche 8 décembre au tour du lac Thiên Quang, à Hanoi.

Photo laodongthudo.vn

Cet événement annuel était organisé par l’Association d’amitié Vietnam-Canada, l’Ambassade du Canada au Vietnam, l’Union des organisations d’amitié de Hanoi, VinaCapital et Manulife Vietnam.

Des diplomates, des artistes et des sportifs connus ont participé à la course. Cette activité humaniste est devenue un rendez-vous incontournable des cœurs d’or et donne plus d’espoir aux enfants malheureux, a déclaré l’ambassadrice Nguyên Phuong Nga, présidente de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, dans son discours d’ouverture.

L’ambassadeur canadien au Vietnam, Deborah Paul, a souligné que tous les enfants doivent être bénéficiés d’une une vie saine.

La course réunit d’un bon nombre de personnes et permet de collecter plus 1,2 milliard de dôngs par an. La somme est destinée à soutenir les traitements du cancer et des opérations d'enfants atteints de cardiopathie au sein de l'Hôpital central de pédiatrie et de l'Hôpital de cardiologie de Hanoï, outre ceux qui sont pris en charge par le programme "Rythme cardiaque" du Fonds VinaCapital. - VNA