Quang Ninh (VNA) – Les marchés montagnards font partie de ces attractions incontournables, qui font tout le charme du Vietnam septentrional. Ceux de Binh Liêu, qui est un district rattaché à la province de Quang Ninh, ne dérogent pas à la règle. Rendez-vous hebdomadaires de toutes les ethnies autochtones, ils donnent lieu à un véritable festival de couleurs, au sens propre comme au sens figuré.

Les femmes Dao au marché. Photo: VOV



Le marché de Binh Liêu est un marché hebdomadaire: il tient lieu de «grande messe du dimanche» aux habitants de la région qui ne manqueraient ce rendez-vous pour rien au monde. Kinh, Hoa, Tày, Dao, San Chi… C’est toute une mosaïque pluriethnique qui converge alors à Binh Liêu. Mais on rencontre aussi des Chinois vivant à proximité de la frontière… Quant aux produits qui sont vendus… Là aussi, c’est un joyeux méli-mélo: des fruits, des légumes, du miel artisanal, des plantes médicinales, des friandises, des outils agricoles… Cela étant, ce marché-là est bien plus qu’un lieu de négoce. On y vient pour écouter des chants folkloriques, pour participer à des jeux traditionnels ou, si l’on est jeune et beau, trouver l’âme sœur…

Situé à la frontière entre le Vietnam et la Chine, au pied de la montagne Cao Ba Lanh, le marché de Dông Van est réputé pour ses spécialités culinaires. On peut notamment y goûter un pho xào (nouilles sautées au porc), qui - dit-on - est à tomber à la renverse...

Une mère achète une nouvelle chemise pour sa fille au marché de Dông Van. Photo : NLD

Celui que sert Vy Thi Bich vaut à lui seul le déplacement… «Je me lève à 3 heures du matin pour préparer les nouilles. J’ouvre vers 7 heures. Pour ce qui est des ingrédients qui accompagnent les nouilles, il y a ceux que je prépare moi-même, mais il arrive parfois qu’un client me donne quelque chose à cuisiner», explique-t-elle.

Il est un jour, dans l’année, où le marché de Dông Van est littéralement pris d’assaut par les Dao: c’est le quatrième jour du quatrième mois lunaire… C’est un jour que les Dao considèrent comme étant particulièrement néfaste. Aussi se rendent-ils tous ensemble au marché pour conjurer le mauvais sort en faisant la fête et en papotant jusqu’à la tombée de la nuit pendant que les jeunes, eux, en profitent pour roucouler… Il semblerait d’ailleurs que beaucoup de couples aient été constitués à la faveur de ce fameux quatrième jour du quatrième mois lunaire qui, pour le coup, n’est sans doute pas si néfaste que ça!... Duong Tài Mui, elle, me semble en tout cas pas effrayée à cette perspective…

«Ce jour-là, nous ne faisons rien d’autre que d’aller au marché. Nous y retrouvons des amis que nous n’avons pas vu depuis des lustres, parfois même d’anciens amoureux!», confie-t-elle.

Si l’on fait tout de même du commerce, dans ces marchés montagnards, le commerce n’y est finalement qu’un prétexte, prétexte à des rencontres, à des retrouvailles, à des festins improvisés et bien plus si affinités…

Les autorités du district de Binh Liêu envisagent d’ouvrir prochainement un marché nocturne, histoire de permettre aux touristes de passage de découvrir l’artisanat des ethnies autochtones et les produits du terroir. – VOV/VNA