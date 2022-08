Hanoi (VNA) - Plastic People est le seul innovateur vietnamien dans le Top 5 du Plastic Waste to Value Southeast Asia Challenge pour lutter contre la mauvaise gestion des déchets plastiques dans la région.

L'équipe de Plastic People. Photo : vneconomy.vn



Le défi a été lancé conjointement par The Incubation Network, en partenariat avec le Global Plastic Action Partnership, UpLink du Forum économique mondial et l’Alliance to End Plastic Waste, visant à accélérer les solutions innovantes axées sur le recyclage et l’upcycling du plastique en Indonésie, aux Philippines, en Thaïlande et au Vietnam.Les cinq meilleurs innovateurs participeront au programme de développement sur mesure pendant cinq mois.Au total, 101 candidats se sont incrits via la plateforme UpLink, dont 48 candidats présélectionnés ont été soigneusement évalués par des chercheurs universitaires, des praticiens de la durabilité des entreprises, des innovateurs et des experts du climat et de l’économie circulaire.Les innovateurs sélectionnés bénéficieront d’opportunités de création de partenariats, d’un mentorat, d’une visibilité accrue, d’un accès aux réseaux et de subventions pour faire évoluer leurs solutions. – VNA