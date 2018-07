Photo: la société de conservation de nature Gaia

Hanoi (VNA) - Près de 500 arbres de cinq espèces ont été plantées sur 10.000 hectares de forêt dans la réserve de la biosphère de Dong Nai, reconnue en 2012 par l'UNESCO comme l'une des huit réserves de biosphère du Vietnam.



Cette zone boisée aidera à prévenir l'érosion du sol, à créer un habitat convenable pour la faune et à atténuer les effets du changement climatique.



Pour s'assurer que cette forêt se développe bien, elle sera prise en charge pendant au moins quatre ans par la société de conservation de nature Gaia, qui est soutenue par la réserve de biosphère de Dong Nai et EXO Travel.



Des gardiens participeront à des enquêtes périodiques sur la nouvelle forêt: liste des espèces végétales et animales, mesure de la hauteur des arbres et de la couverture du feuillage, prise de photos pour surveiller les changements...



Plus de 130 employés et dirigeants d'EXO Travel participent également à la plantation d'arbres, contribuant ainsi à la conservation de la nature du Vietnam.



La forêt fournira de la nourriture et un abri à un nombre incalculable d'espèces sauvages, dont des espèces en voie de disparition telles qu’éléphants d'Asie, gaurs, calaos et doucs à pattes noires.



Au cours d'une récente journée de plantation d’arbres, les participants ont découvert la forêt et la faune du Vietnam et la réserve de la biosphère de Dong Nai.



La réserve couvre plus de 966.500 ha dans les provinces de Dong Nai, Lam Dong, Binh Phuoc, Binh Duong et de Dak Nong, et abrite plus de 1.400 espèces de plantes et 1.700 espèces d'animaux, dont un certains nombre dans le livre rouge des espèces menacées au niveau national. -CPV/VNA