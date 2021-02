Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural vient de soumettre au Premier ministre un rapport sur l'approbation du projet de plantation d’un milliard d'arbres entre 2021 et 2025.



Objectif : d'ici fin 2025, au moins un milliard d'arbres seront plantés, dont 690 millions d'arbres dispersés dans les zones urbaines et rurales, et 310 millions d'arbres concentrés dans les forêts de protection, celles à usage spécial et les forêts de production nouvellement plantées, afin de contribuer à la protection de l'environnement, à l’amélioration du paysage et à la résistance au changement climatique. Cela permettra également de contribuer au développement socio-économique, à l’amélioration de la qualité de vie des populations et au développement durable national.



Plus précisément, en 2021, environ 182 millions d'arbres seront plantés.



Les coûts pour la mise en œuvre du projet proviendront principalement de fonds sociaux. De plus, une partie du budget de l’Etat sera utilisée pour l’achat de semis, l’organisation de campagnes de communication, le contrôle, l’évaluation…-VNA