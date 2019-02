La plantation de cerisiers du Japon dans le parc Hoa Binh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Un millier de cerisiers du Japon ont été plantés samedi 23 février dans le parc Hoa Binh à Hanoï, portant le nombre de cerisiers plantés dans ce parc à 1.700.



Une cérémonie a été organisée par le Comité populaire de Hanoï et le groupe japonais AEON pour marquer cet événement. Elle a eu lieu en présence du président du Comité populaire municipal Nguyen Duc Chung, de l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Kunio Umeda, et d’environ 350 volontaires des deux pays.



A cette occasion, le président du Comité populaire de Hanoï a remercié l’ambassadeur japonais au Vietnam, les dirigeants du groupe AEON et les volontaires pour leur soutien et leur participation à ce projet dans l'espoir de voir ces fleurs au rose éclatant s'épanouir dans la capitale vietnamienne, contribuant à faire du parc Hoa Binh un symbole de l’amitié Vietnam-Japon.



Les cerisiers du Japon plantés en 2017 dans le parc Hoa Binh ont montré leurs premières fleurs au printemps 2019, soit plus tôt que prévu. Selon Nguyen Duc Chung, cela est un signe du développement de plus en plus vigoureux des relations entre les deux pays en général, entre Hanoï et AEON en particulier.



Selon Naoki Hayashi, directeur exécutif du Fonds de l'environnement AEON, ce groupe a commencé à planter 75.000 arbres dans la ville de Thua Thien-Hue en 2010, puis 15.000 autres dans le parc national de Ba Vi en 2014, et 1.700 cerisiers dans le parc Hoa Binh depuis 2017. -VNA