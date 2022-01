Hanoi (VNA) - Le gouvernement a récemment publié un plan de mise en œuvre de la directive n°05-CT/TW du secrétariat du 13e Comité central du Parti, en date du 23 juin 2021, sur le renforcement du leadership du Parti sur la réduction durable de la pauvreté d’ici 2030.

Le Vietnam représente un modèle à succès à l’échelle mondiale en matière de réduction de la pauvreté. Photo: VNA



L’une des tâches et des solutions pour mener à bien le plan est de continuer à perfectionner et à mettre en œuvre efficacement les mécanismes et les politiques de réduction de la pauvreté.

Plus précisément, l’accent est mis sur l’amélioration des politiques de réduction de la pauvreté, de la pauvreté multidimensionnelle en lien avec les objectifs de développement durable, pour assurer une augmentation progressive du niveau de vie minimum et l’accès de la population aux services sociaux de base.

Le plan doit renouveler la manière d’aborder la réduction de la pauvreté, augmenter la protection sociale des ménages pauvres qui ne peuvent pas travailler, adopter des politiques pour encourager les entreprises et les coopératives à coopérer dans la production et les affaires, développera des modèles de production diversifiés avec la participation des personnes pauvres et des ménages quasi-pauvres et soutenir le développement de modèles et de projets de réduction de la pauvreté associés à la défense et à la sécurité nationales.

Les activités de consultation, de mise en relation et d’insertion des pauvres et des régions défavorisées seront renforcées et des actions seront menées pour parfaire les mécanismes et les politiques de logement, d’eau salubre et d’assainissement rural pour les personnes pauvres et les populations des régions en difficulté particulière difficiles, frontalières et insulaires.

Le taux de pauvreté multidimensionnel du Vietnam a chuté de 9,9% en 2016 à 4,5% en 2020. Photo: VNA



Le plan doit également intensifier la mise en œuvre de politiques de crédit préférentielles pour les ménages pauvres et quasi-pauvres, et ceux qui sortent tout juste de la pauvreté et d’autres bénéficiaires des politiques sociales, adopter des politiques pour soutenir et encourager les entreprises à investir dans les régions défavorisées associées à la garantie de la défense et de la sécurité nationales.

Il prévoit de revoir et d’ajuster la planification, et d’intensifier la réinstallation pour assurer des moyens de subsistance durables et sûrs aux habitants dans les régions fréquemment touchées par les catastrophes naturelles, les changements climatiques et dans les régions forestières spéciales.

Des efforts seront déployés pour allouer des terres de production et d’habitation appropriées, créer des emplois, assurer les services de base aux personnes pauvres, en particulier ceux des régions de minorités ethniques et montagneuses.

Une autre tâche consiste à mobiliser et à utiliser efficacement les ressources nationales et étrangères pour la réduction de la pauvreté. L’État joue un rôle de premier plan dans la sécurisation des ressources et le développement des infrastructures socio-économiques dans les districts et communes en difficulté particulière. – VNA