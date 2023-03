Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a signé une décision approuvant le plan de mise en oeuvre du protocole d'accord sur le recrutement, l'emploi et le rapatriement de la main-d'œuvre signé par les gouvernements vietnamien et malaisien le 21 mars 2022.

Photo d'illustration : VNA

Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales est chargé de donner des instructions aux entreprises offrant des services de main-d'œuvre en Malaisie sous contrat. Pendant la période d’application de ce protocole d'accord, des orientations sur les changements liés aux politiques malaisiennes d'admission de la main-d'œuvre étrangère seront fournies aux entreprises.

En ce qui concerne la gestion de la main-d'œuvre, les entreprises qui envoient des travailleurs en Malaisie sont responsables de l'organisation et de la gestion des travailleurs conformément aux contrats signés et aux dispositions de la loi sur les travailleurs vietnamiens à l'étranger sous contrat. Ils doivent également travailler en étroite collaboration avec l'ambassade du Vietnam en Malaisie dans la gestion des travailleurs.

Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales doit indiquer au conseil de gestion des travailleurs et des experts en Malaisie et aux entreprises comment mettre en œuvre le protocole d'accord.

La partie vietnamienne doit s'associer à la Malaisie pour établir un groupe de travail conjoint chargé de surveiller la mise en œuvre du protocole d'accord, de tenir des réunions annuelles et ad hoc pour discuter des problèmes émergents lors de la mise en œuvre.

Le groupe travaillera depuis sa création et jusqu'à l'expiration de ce protocole d'accord.-VNA