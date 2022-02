Hanoi (VNA) - Le ministère du Plan et de l’Investissement prépare un plan d’action national sur la croissance verte pour 2021-2030 qui sera soumis en avril au Premier ministre, destiné à aider à mener à bien la stratégie nationale de croissance verte

Le plan est essentiel pour garantir que les objectifs, les orientations et les tâches définis dans la stratégie nationale sont réalisables et mis en œuvre efficacement, selon Lê Viêt Anh, directeur du Département des sciences, de l’éducation, des ressources naturelles et de l’environnement dudit ministère.Il a cité la décision du Premier ministre qui a approuvé la stratégie nationale de croissance verte pour 2021-2030 avec une vision à l’horizon 2050, indiquant que la croissance verte aide à promouvoir la restructuration économique en association avec la rénovation du modèle de croissance et l’amélioration de la compétitivité et de la résilience du pays aux chocs extérieurs.La croissance verte est également utile à la mise en œuvre de la stratégie de développement socio-économique 2021-2030, du système national de planification et des stratégies sectorielles de développement.

La centrale éolienne de Bac Liêu. Photo : VNA

En outre, la croissance verte est importante pour parvenir à un développement durable, contribue directement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre vers une économie neutre en carbone à long terme, est centrée sur les personnes et contribue à atténuer la vulnérabilité humaine au changement climatique.La croissance verte encourage un mode de vie responsable, la formation d’une société civilisée et moderne en harmonie avec la nature, ainsi que des investissements dans les technologies de pointe, la transformation numérique et des infrastructures intelligentes et durables. Cela crée également une dynamique pour que l’investissement privé joue un rôle croissant dans une économie verte, selon la décision du Premier ministre.Lê Viêt Anh a noté que le comité de rédaction du plan d’action et le groupe de compilation ont travaillé ensemble sur l’approche et l’orientation de l’élaboration du plan afin de mettre en œuvre des solutions et des tâches de croissance verte tout en garantissant la faisabilité du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie. – VNA