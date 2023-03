Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a approuvé le plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie de coopération en matière d’investissement étranger pour la période 2021-2030.

Par conséquent, les ministères, les agences ministérielles, gouvernementales et les comités populaires des villes et des provinces doivent remplir les fonctions qui leur sont assignées dans les Résolutions du gouvernement et du Bureau politique sur l’amélioration des institutions et des politiques, l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des investissements étrangers d’ici 2030.

Le ministère du Plan et de l’Investissement doit achever le projet de loi sur les appels d’offres (amendé) en 2022-2023 et le décret réglementant les détails et guidant la mise en œuvre de certains articles de la loi sur les appels d’offres en 2023 pour les soumettre aux autorités compétentes.

Le ministère des Finances a pour mission de soumettre aux autorités compétentes le décret gouvernemental modifiant et complétant le décret n° 08/2015/ND-CP portant sur les réglementations et les mesures d’application de la loi douanière relative aux procédures douanières, à l’inspection et à la surveillance douanières.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce est chargé de rédiger la décision du Premier ministre d’élaborer le programme de développement de l’industrie auxiliaire pour la période 2026-2030 et de le soumettre aux autorités compétentes pour la période 2023-2025. -VNA