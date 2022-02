Le séminaire sur l'intégration de l'agenda FPS dans les piliers de la communauté de l'ASEAN. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a organisé vendredi 11 février un séminaire sur l’intégration de l’agenda «Femmes, paix et sécurité» (FPS) dans les piliers de la Communauté de l’ASEAN.

Dans son discours d’ouverture, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu a estimé que la Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité était un contenu important mais qui n’a pas obtenu une attention qu’il mérite par dans les piliers de la Communauté de l’ASEAN.

Il a exprimé son espoir que l’ASEAN renforcera les discussions sur l’agenda FPS au sein de ses agences spécialisées et entités et formuler des concepts et les intégrer dans la Vision de la Communauté de l’ASEAN après 2025, en vue de l’élaboration d’un plan d’action régional FPS avec des objectifs et activités concrets.

Selon le vice-ministre Nguyen Minh Vu, l’ASEAN peut intégrer les questions de genre et les domaines connexes dans les piliers de la Communauté de l’ASEAN, dans les analyses des politiques sur la paix et la sécurité traditionnelle et non traditionnelle de la région par des cadres «sensibles au genre», similaires au cadre «Une ASEAN, une réponse» conçu pour gérer les catastrophes et fournir des alertes précoces, prévenant ainsi les catastrophes, le terrorisme et les conflits.

La ministre britannique chargée de l’Afrique au Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, Vicky Ford, a souligné que l’égalité des sexes était la seule façon de construire une société juste et prospère.

Le Royaume-Uni s’engage à aider le Vietnam à élaborer un projet de plan d’action national sur FPS, à coopérer avec l’Institut de recherche de l’ASEAN pour la paix et la réconciliation (AIPR) pour organiser des modules de formation sur FPS, a-t-elle souligné. Elle a également salué les engagements et les résultats de l’ASEAN dans l’élaboration du plan d’action régional sur FPS.

Le séminaire a composé de deux séances ayant pour thème "Les efforts de L’ASEAN et internationaux visant à promouvoir l’agenda FPS" et "Intégration de l’agenda FPS : la voie à suivre".

Des participantes discutent en marge du séminaire. Photo: VNA

La femme lieutenant colonel Nguyên Thi Minh Phuong, première femme officier vietnamienne à la Mission de l’ONU au Soudan du Sud (MINUSS), a partagé les expériences et les recommandations du Vietnam pour promouvoir le rôle des femmes dans les activités de maintien de la paix.

Grâce à des présentations diverses et perspicaces des intervenants, l’ASEAN et ses partenaires ont initialement identifié des méthodes efficaces de mise en œuvre de la résolution 1325, des étapes pour élaborer un plan d’action national sur les WPS et un plan d’action régional sur FPS.

Depuis le début du XXIe siècle, l’ONU n’a cessé de promouvoir une prise de conscience mondiale du rôle important que jouent les femmes dans la prévention, le règlement des conflits et l’instauration de la paix. Ses efforts ont été marqués par l’adoption de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité (FPS) par le Conseil de sécurité en 2000.

En tant que pays qui attache toujours une grande importance au rôle des femmes dans la promotion de la paix et de la sécurité, le Vietnam a apporté de nombreuses contributions substantielles pour promouvoir la mise en œuvre de l’agenda FPS au sein de l’ASEAN, notamment pendant sa présidence de l’ASEAN 2020.

Ce séminaire s’inscrit dans la continuité des efforts vietnamiens visant à perfectionner et garantir les droits des femmes, à faciliter leur participation aux processus de prise de décision ainsi qu’à promouvoir leur rôle dans la gestion des risques et des défis menaçant une paix durable dans la région. –VNA