Chez “Tinh thât bông lai”. Photo : tuoitre.vn

Long An (VNA) - Le Bureau d’enquête de la Police de la province de Long An (Sud) a décidé de placer en détention provisoire Lê Thanh Hoan Nguyên, Lê Thanh Nhât Nguyên, Lê Thanh Trung Dương, dans l’affaire impliquant “Tinh thât bông lai” (Maison pure).

Lê Tung Van a été interdit de quitter son lieu de résidence.

Le 5 janvier, la Police de la province de Long An a décidé poursuivre en justice Lê Tung Vân, Lê Thanh Hoan Nguyên, Lê Thanh Nhât Nguyên, Lê Thanh Trung Dương dans l’affaire impliquant “Tinh thât bông lai” (Maison pure) pour abus des libertés démocratiques pour porter atteinte aux intérêts de l'État, des organisations et des individus" selon les dispositions de l'article 331 du Code pénal de 2015, complété et modifié en 2017.

Cao Thi Cuc, âgée de 62 ans, domicilée dans la commune de Hoa Khanh Tây, district de Duc Hoa, province de Long An, propriétaire de “Tinh thât bông lai”, rebaptisé “Thiên am bên bo vu tru” (Méditation zen au bord de l’univers) est poursuivie pour abus des libertés démocratiques pour porter atteinte aux intérêts de l'État, des organisations et des individus.

Ces derniers temps, les autorités de la province de Long An ont reçu de nombreuses dénonciations d'organisations et d'individus concernant les violations de personnes vivant chez Cao Thi Cuc.

Cette affaire a attiré l'attention du public, notamment sur des réseaux sociaux. Des gens sont mécontents des actes montrant des signes d'abus de la pratique religieuse à domicile et d'éducation des orphelins pour appeler à des dons de bienfaisance et d'abus des libertés démocratiques pour leur porter atteinte à la sécurité et à l’ordre de la localité. -VNA