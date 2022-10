Les passagers ayant une carte d'identité à puce auront la priorité pour l'enregistrement rapide des vols. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) vient de décider de piloter pendant six mois l'application des cartes d'identité à puce électronique au moyen de la reconnaissance faciale des passagers sur certains vols intérieurs.

La CAAV (Civil Aviation Authority of Vietnam) et des représentants des compagnies aériennes vietnamiennes ont tous insisté sur la nécessité de l'application des cartes d'identité à puce dans les procédures d’enregistrement pour les vols intérieurs.

Cette application contribuera à réduire le risque d'utilisation de faux documents ainsi que la surcharge dans les zones d'enregistrement de l'aéroport, à répondre rapidement au développement des sciences et technologies dans le pays et dans le monde, et à apporter de nombreux avantages aux passagers.

Ces dix derniers mois, plus de 81 millions de passagers ont été dénombrés dans les aéroports vietnamiens. Pour toute l'année, les aéroports vietnamiens devraient accueillir un nombre total de 100 millions de passagers. -VNA