Vinh Phuc (VNA) - Treize ans après son implantation dans la province septentrionale de Vinh Phuc, Piaggio Vietnam s'est constamment développée et a contribué au développement socio-économique de la localité.

Le premier fabricant européen de scooters, avec un fonds à 100% en provenance d'Italie, est situé dans la zone industrielle de Binh Xuyen et a reçu la licence d'investissement en octobre 2007.

À ce jour, le Vietnam est devenu un marché stratégique pour le groupe Piaggio dans la région Asie-Pacifique avec une croissance stable, affirmant sa position de leader sur le marché des scooters.

Avec plus d'un millier d'employés, Piaggio Vietnam est la troisième usine du groupe, après Pontedera dans la province italienne de Pise et Baramati, dans l'Etat indien du Maharashtra.

Le complexe au Vietnam comprend une usine d'assemblage d'une capacité de 300.000 véhicules par an, une usine de moteurs et le seul centre de recherche de la région, contribuant au développement du groupe avec sept marchés principaux en Asie que sont l'Indonésie , la Malaisie, la Chine, les Philippines, la Thaïlande, Taiwan (Chine) et le Vietnam.

Depuis le lancement de la première Vespa LX au Vietnam en 2009, Piaggio a rapidement développé ses infrastructures dans le pays, avec une usine de moteurs aux normes internationales et une piste d'essai, atteignant le cap de la livraison de 500.000 unités en 2015 et d'un million en 2019.

Piaggio Vietnam a été classé parmi les 100 meilleurs endroits où travailler pendant cinq années consécutives depuis 2014 et cinquième dans l'industrie automobile et des composants du monde.

Quel est le secret qui fait que Piaggio Vietnam, après un peu plus de dix ans au Vietnam, s'approche rapidement de la région et confirme sa position de leader dans le groupe? C'est grâce à la stratégie de développement centrée sur l'humain et l'efficacité de la production.

Chez Piaggio, le programme de gestion et de développement des talents Piaggio Way est considéré comme l'épine dorsale. Des talents du monde entier sont formés pour développer des compétences de réflexion et de travail conformément aux normes internationales, ainsi que la capacité de direction dans un environnement multiculturel et le courage de relever de nouveaux défis.

De plus, le programme de rotation des employés leur permet de développer leur carrière et de participer à des projets à travers le monde, en Asie, en Europe ou en Amérique, avec des emplois dans différents départements de l'entreprise.

Piaggio se concentre également sur la promotion de la croissance personnelle, en donnant à chaque employé les moyens de développer et d'atteindre ses objectifs personnels. Non seulement les compétences managériales et professionnelles, mais aussi la compréhension de l'environnement des affaires est l'un des trois principaux aspects du développement humain au groupe Piaggio.

Parallèlement à des stratégies au niveau macro, le groupe Piaggio préconise d'encourager ses filiales à promouvoir le développement conformément à la réalité de l'emplacement de l'usine.

Au Vietnam, Piaggio Vietnam a déterminé que la mise en œuvre de mouvements d'émulation au sein de l'unité motive non seulement les employés à faire des efforts dans la production, mais contribue également à augmenter la productivité. Pour cette raison, ces dernières années, la société a lancé de nombreux programmes d'émulation.

Depuis le début de 2020, malgré les difficultés causées par la pandémie de COVID-19, la société a développé des plans flexibles pour la production et les affaires, obtenant des résultats impressionnants avec une main-d'œuvre stable, et en assurant de bons revenus à ses employés.

Piaggio Vietnam est actuellement sur la liste des 51 entreprises au Vietnam récompensées par le prix Best Places to Work in Asia 2019 décerné par HR Asia Magazine. -VNA