Photo : VNA

Phu Yen (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MADR) a tenu le 19 avril à Phu Yen (Centre) une réunion avec les autorités locales sur la mise en œuvre des recommandations de la Commission européenne (CE) sur la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).A travers une inspection au port de pêche de Dong Tac, dans la ville de Tuy Hoa, la Direction de la pêche a reconnu que Phu Yen avait respecté assez complète des règlements juridiques sur la lutte contre la pêche INN , notamment le contrôle des entrées et sorties des navires, l’installation des dispositifs de surveillance des navires.Le Commandement des gardes-frontières de Phu Yen, pour sa part, intensifie la surveillance pour s'assurer que 100% des navires de pêche disposent des documents et des équipements nécessaires avant de pêcher en mer.Depuis plusieurs années, Phu Yen ne signale aucun navire violant les eaux étrangères. Pourtant, les sanctions sont toujours appliquées, notamment pour les navires sans avoir des dispositifs de surveillance.Selon le plan, du 24 au 31 mai prochain, un groupe d'inspection de la CE effectuera une visite au Vietnam pour vérifier pour la quatrième fois la mise en œuvre des recommandations relatives.Donc, le MADR a ordonné aux localités d'être plus actives dans la mise en œuvre de la Décision 81/QD-TTg du Premier ministre sur la promulgation du « Plan d'action contre la pêche INN, de préparation pour travailler avec la délégation d'inspection de la CE pour la 4e fois".A la fin du mois de mars, Phu Yen possède une flotte d'environ 1.900 bateaux de pêche et environ 20.500 personnes engagées dans la pêche.Au premier trimestre 2023, Phu Yen a exploité 16.644 tonnes de produits aquatiques, soit une hausse de 0,2% en variation annuelle.- VNA