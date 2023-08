Des gens recherchent des informations au Centre de services pour l'emploi de la province de Phu Yên (Centre). Photo: baophuyen



Phu Yên (VNA) – Le Centre de services pour l'emploi de la province de Phu Yên (Centre) donne des conseils sur la formation professionnelle et présente des emplois appropriés aux personnes percevant l’allocations chômage, afin de les aider à stabiliser rapidement leur vie.

Dans les temps à venir, le Centre de services pour l'emploi de Phu Yên renforcera ses activités, notamment l’organisation régulière de salons de l’emploi et de cours de formation professionnelle.

Par ailleurs, il compte aider les travailleurs à obtenir des informations sur des offres d’emploi à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, ainsi que leur fournir des instructions pour rechercher des emplois et contacter des employeurs via internet et des sites web.

Selon son directeur Cao Tân Truong, le Centre de services pour l'emploi de la province de Phu Yên poursuit diverses activités, y compris l'organisation de salons de l'emploi et la fourniture d'informations sur les offres d’emploi et les formations professionnelles, pour aider les travailleurs à trouver rapidement des emplois appropriés.-VNA