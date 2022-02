En 2021, Zannier Hôtels Bai San Ho a été élu par NatGeo comme l'hôtel le plus romantique du monde. Photo: Frederik Wissink

Phu Yen (VNA) - Zannier Hôtels Bai San Ho est classé meilleur hôtel de plage dans le système de prix annuels Kiwi Collection Hotel Awards 2022.

Les prix Kiwi Hôtel Collection Awards 2022 ont annoncé la liste des 12 hôtels les mieux classés selon 12 critères différents, où Zannier Hôtels Bai San Ho à Phu Yen a été sélectionné comme le meilleur hôtel de plage au monde.



Loin des routes touristiques encombrées, Zannier Hôtels Bai San Ho (Corail) est situé en face d'une plage de sable fin et blanc. Le complexe dispose de 71 villas sur plus de 39 hectares.



Les villas du complexe s'inspirent de la culture vietnamienne avec des toits de chaume, des murs en bambou et des baignoires. Les clients peuvent pratiquer la plongée sous-marine, le surf, déguster des plats de fruits de mer au coucher du soleil, profiter des services d'un spa...



Kiwi Collection, établie en 2003 à Vancouver (Canada), se spécialise dans la collecte, la sélection et la présentation des meilleurs hôtels et centres de villégiature du monde. Chaque année, son équipe d'experts de l'hôtellerie haut de gamme sélectionne les noms les plus typiques de l'année selon des critères tels que romantisme, services de soins de santé, voyages en famille,...



Liste des autres hôtels primés en 2022:



- Meilleur hôtel de l'année - Lamounia, Marrakech, Maroc



- Meilleur nouvel hôtel - Bishop's Lodge, Nouveau-Mexique, États-Unis



- Meilleur hôtel de villégiature durable - Soneva Jani, Maldives



- Hôtel le plus romantique - Shangri-La Paris, Paris, France



- Meilleur hôtel boutique - Caldera House, Wyoming, USA



- Hôtel avec la meilleure vue sur la piscine - Six Senses Douro Valley, Portugal



- Hôtel avec le meilleur service de restauration - Signiel Seoul, Séoul, Corée du Sud



- Hôtel avec le meilleur service de santé - Euphoria Retreat, Sparta, Grèce



- Hôtel le plus aventureux - Singita Sabora Tented Camp, Serengeti, Tanzanie



- Hôtel le plus familial - The Breakers Palm Beach, Floride, États-Unis



- Hôtel offrant la meilleure expérience à distance - Constance Tsarabanjina Madagascar, Madagascar. -CPV/VNA