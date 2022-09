Des gardiens forestiers du district de Thanh Thuy, province de Phu Tho (Nord) patrouillant dans une forêt. Photo : BVMT/CVN

Hanoï (VNA) - La province septentrionale de Phu Tho se focalise ces derniers temps sur le déploiement du système de certification FSC (Certificat de gestion forestière) afin de gérer efficacement et durablement ses ressources forestières.



Située dans le Nord, Phu Tho possède plusieurs atouts à son actif dont près de plus de 140.600 ha de superficie forestière, représentant 40% de la superficie totale de toute la localité. La province a décidé de donner la priorité au développement de la sylviculture comme un de ses secteurs économiques de pointe.



En parallèle, elle n’oublie pas de gérer la production et la transformation de bois selon la certification FSC qui permet à la fois de traiter de manière durable la superficie forestière et le volume de bois tout en préservant les valeurs naturelles et socio-économique de la forêt sans nuire à l’environnement et à la biodiversité de la localité.



À présent, Phu Tho dispose de six entreprises certifiées FSC pour leur production sur 18 ha de forêts. La compagnie de Yên Lâp est l’une parmi ces établissements qui participent à la gestion durable des forêts depuis 2011.



Aujourd’hui, 100% de la superficie forestière (soit 2.003 ha) de la compagnie ont été traités selon les normes de la FSC. D'après le directeur de la compagnie de Yên Lâp, Phùng Manh Thang, "en faisant partie du processus de la FSC, la compagnie assure l’efficacité dans toutes les étapes de la culture, du soin, de la consommation, en passant par la transformation…", a-t-il déclaré. Concrètement, les pots de semis en plastique ont notamment été remplacés par ceux à base de matériaux respectueux de l’environnement. Les sacs contenant de l’engrais, après avoir été utilisés, sont ramassés pour le recyclage.



Le traitement doit aller de pair avec la culture de nouvelles plantes pour éviter l’érosion. Le coupage des arbres doit également s’effectuer selon les critères du FSC, en termes de volume, afin de protéger l’abri des animaux ainsi que l’équilibre de la biodiversité.



Phu Tho s’est fixée comme objectif de développer la sylviculture de manière durable dans l’avenir. D’ici 2025, la superficie forestière obtenant la certification FSC devrait atteindre 35.000 ha. Pour parvenir à ce but, il est nécessaire de mettre en place des politiques favorables à la culture, au traitement et à la transformation ainsi qu’à la consommation de bois.



FSC - Certificat de gestion forestière



Créée en 1994 à la suite de la conférence de Rio de Janeiro de 1992 devant le constat alarmant de la déforestation, le FSC (Conseil de bonne gestion forestière ou Forest Stewardship Council) est le seul système de certification de gestion forestière. La certification FSC permet de préserver la valeur environnementale, économique et sociale de la forêt.



Elle est gage de protection de la biodiversité, des cours d’eau et des sols. Elle s’assure également que la gestion forestière est économiquement viable. Elle garantit le respect des travailleurs, des populations locales et des peuples autochtones.



Plus de 196 millions d’hectares de forêts de tous types ont été certifiés dans le monde. Les certificats de gestion forestière FSC sont délivrés dans 82 pays dans le monde. Plus de 32.000 entreprises à travers le monde sont actuellement certifiées.-CVN/VNA