Phu Tho (VNA) – La province de Phu Tho (Nord) identifie la transformation numérique dans l’agriculture comme l’une des solutions importantes pour améliorer l’efficacité de la production et les revenus des agriculteurs, élargir les marchés et promouvoir la consommation des produits agricoles.

La transformation numérique axée sur les données dans l’agriculture et la gestion agricole devrait contribuer à stimuler la croissance du secteur grâce à de meilleures prévisions et planifications du marché. Photo: ictvietnam.vn

Tran Tu Anh, directeur adjoint du Département provincial de l’agriculture et du développement rural, a affirmé que l’application de la science et de la technologie et la transformation numérique dans l’agriculture sont des exigences inévitables.

La province abrite aujourd’hui 166 zones de culture de pomelo couvrant plus de 2.600 ha, 70 zones de culture de thé sur un site total de 5.800 ha et 33 zones de culture de la banane s’étendant sur plus de 1.000 ha.

Elle a également accordé 41 codes de zones de culture avec près de 1 500 ha dédiés à la banane, au pomelo et aux légumes. Plus de 3 000 ha de pomelo ont été cultivés selon des pratiques de production sûres, 78% des cultures principales appliquant des techniques de lutte antiparasitaire. De plus, 25 coopératives et 82 fermes de la province ont adopté une technologie de pointe et de pointe dans leur production.

En outre, le département a transféré avec succès de nombreuses variétés de cultures et d’élevage à haut rendement et de haute qualité pour la production et a appliqué des méthodes de culture de tissus à diverses cultures agricoles et forestières, ce qui se traduit par une efficacité pratique.

Elle a élaboré un plan pour accélérer la transformation numérique de l’agriculture afin d’augmenter la valeur des produits agricoles, de réduire les coûts et de protéger l’environnement.

La tâche de transformation numérique repose sur trois piliers : le ministère numérique, l’économie agricole numérique et les zones rurales numériques, et les agriculteurs numériques.

En conséquence, le département a sélectionné un logiciel multiplateforme pour servir la transformation numérique des exploitations agricoles de la province. Elle a également développé et exploité un logiciel sur la transformation numérique dans l’agriculture sur le site Web : http://phutho.idfood.net/ et l’application "Agritech - Digital Agricultural Value Chain" sur les appareils mobiles.

Toutes les fonctionnalités sont illustrées par des icônes et des images, et sont conviviales. Le logiciel et l’application sous-systèmes entièrement intégrés pour la culture, la foresterie, l’élevage, l’aquaculture et la transformation des produits agroforestiers.

Au moins, 50 sites de production et produits dans le cadre du programme OCOP (A chaque commune son produit) ont été choisis pour la transformation numérique.

Collines de thé de Long Côc. Face aux défis du changement climatique, des fluctuations du marché et des changements dans les tendances de consommation, le secteur est tenu d’augmenter la part de l’agriculture numérique dans l’économie. Photo: VNA



Le directeur du département, Nguyên Minh Tuân, a déclaré l’année dernière que le secteur avait travaillé avec les unités concernées pour aider les agriculteurs et les coopératives à vendre des produits sur diverses plateformes de commerce électronique.

Des séminaires et des ateliers sur la transformation numérique dans l’agriculture ont été organisés en personne et en ligne. Des cours de formation ont également été ouverts pour les agents agricoles, les agents locaux de promotion de l’agriculture et les agriculteurs afin d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences dans l’application des technologies de l’information et du numérique.

Cependant, de nombreux produits agricoles locaux sont encore produits sous leur forme brute sans subir de transformation en profondeur. L’échelle de production est souvent petite et fragmentée, avec l’absence d’étiquettes de produits et de timbres de traçabilité. Le financement de la recherche et du développement scientifiques et technologiques dans l’agriculture reste limité tandis que la main-d’œuvre qualifiée est insuffisante.

Pour développer une agriculture numérique, le secteur s’attaquera aux difficultés et aux obstacles, offrira tout le soutien possible aux agriculteurs pour s’adapter à la transformation numérique en les dotant de compétences et de pratiques de base et en les mettant en relation avec des entreprises à la pointe de la technologie.

Les ressources seront intégrées dans les chaînes de valeur de la production à la transformation, visant à ce que tous les produits OCOP participent à la transformation numérique et disposent de tampons de traçabilité avant d’être introduits sur le marché. – VNA