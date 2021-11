Photo : baodautu.vn

Phu Quoc (VNA) – Selon le plan pilote d'accueil des visiteurs internationaux munis du « passeport vaccinal » signé le 21 octobre par le président du Comité populaire de la province de Kien Giang (Sud), dès que les habitants de Phu Quoc doublement vaccinés, à partir du 20 novembre 2021, Phu Quoc accueillera des touristes internationaux à titre expérimental.

La période pilote mise en œuvre pendant 6 mois est divisée en deux phases. Pendant la première phase, du 20 novembre 2021 au 20 mars 2022, entre 3.000 et 5.000 visiteurs seront accueillis par mois dans des emplacements limités. La deuxième, du 20 mars au 20 juin 2022, sera déployée après les évaluations des résultats de la première. Pendant cette deuxième phase, Phu Quoc envisage d’accueillir de 5.000 à 10.000 visiteurs/mois.

Avant d'accueillir les touristes internationaux, depuis le 1er novembre 2021, la province de Kien Giang a mis en expérimental l’accueil des touristes nationaux. Photo : vneconomy.vn

Les touristes internationaux sélectionnés à Phu Quoc viennent de pays et territoires ayant une sécurité élevée en matière de prévention et de contrôle de la pandémie de COVID-19 comme l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie du Nord-Est, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Nord et l'Australie...

Les passagers arrivant à Phu Quoc doivent avoir un certificat de double vaccination, reconnu par l'autorité compétente du Vietnam ; ou un certificat de guérison du COVID-19 ; un certificat de test PCR négatif pour le SARS-CoV-2 dans les 72 heures avant le départ (en anglais).

Les enfants de moins de 18 ans satisfaisant aux exigences mentionnées (avoir un certificat de test PCR négatif pour le SARS-CoV-2 dans les 72 heures avant le départ) sont autorisés à accompagner leurs parents ou leur tuteurs qui ont été doublement vaccinés. Ils doivent posséder un billet d'avion aller-retour, s'être inscrits pour participer au programme de voyage organisé auprès d'une agence proposée par la province de Kien Giang et avoir une assurance - santé.

