Photo: VNA

Phu Quoc (VNA) - La ville insulaire de Phu Quoc dans la province méridionale de Kien Giang accueillera le 20 novembre le premier groupe de touristes étrangers avec des certificats de vaccination contre le COVID-19 après près de deux ans de fermeture temporaire en raison de la pandémie.

Un groupe de 209 visiteurs sud-coréens viendront à Phu Quoc sur un vol de la Compagnie aérienne Vietjet Air du Vietnam et auront un voyage à forfait de 4 jours à 3 nuits dans cette ville insulaire.

Dès leur arrivée à l'aéroport international de Phu Quoc, les visiteurs devront passer un point de contrôle sanitaire et installer les applications IGOVN ou PC-COVID sur leur téléphone pour effectuer la déclaration médicale.

Photo: VNA

De plus, les touristes devront subir des tests rapides de coronavirus le premier et le dernier jour du voyage, et se conformeront strictement aux réglementations dites des 5K (Masque, Désinfection, Distance, Sans rassemblement et Déclaration de l’état de santé). Tous les membres de cette délégation séjourneront au Vinpearl Resort & Spa Phu Quoc, qui a été autorisé à accueillir des invités internationaux dans un espace séparé selon un programme de bulle de voyage.

Comme prévu, Phu Quoc recevra chaque mois les 20 prochains des vols internationaux.

L'initiative devrait ouvrir la voie à la réouverture et au développement du tourisme vietnamien dans la période post-pandémique. -VNA