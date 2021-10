Hanoi (VNA) - Le comité populaire de la province de Kiên Giang (Sud) a décidé d’autoriser l’accueil expérimental de touristes étrangers à l’île de Phu Quôc à partir du 20 novembre 2021.

L’île de Phu Quôc . Photo : VNA

Les touristes devront être munis d’un pass sanitaire électronique et viendront à bord de vols charters.

Progressivement, l’île pourra augmenter sa capacité d’accueil, passant de 3000-5000 touristes/mois entre le 20 décembre 2021 et le 20 mars 2022 à 5000-10000 touristes/mois entre le 20 mars 2022 et le 20 juin 2022.

Les touristes devront être munis d’un pass sanitaire électronique. Photo : VNA

La clientèle cible est celle des pays réputés sûrs en matière de lutte anti-Covid-19.

Les touristes devront soit avoir un schéma vaccinal complet, la deuxième dose ayant été injectée au moins depuis 14 jours et au plus tard 12 mois au moment de leur entrée à Phu Quôc; soit disposer d’un certificat de guérison reconnu par les autorités vietnamiennes attestant que leur sortie de l’hôpital remonte à moins de 6 mois.

Ils devront en outre montrer un test PCR négatif ayant été réalisé dans les 72 heures par les autorités de leur pays d’origine, disposer d’un billet d’avion aller-retour, d’une assurance maladie et faire partie d’un circuit organisé par une agence accréditée.

Le projet d'accueil expérimental des touristes internationaux à Phu Quôc vise à restaurer progressivement le marché touristique international, restaurer les activités touristiques et les secteurs économiques et de services concernés et contribuer à assurer le bien-être social dans la localité et construire l'image du tourisme de Kien Giang en tant que destination sûre et conviviale à promouvoir auprès des touristes nationaux et étrangers.

La province amis en place un groupe de travail interdisciplinaire pour mettre en œuvre un plan pilote pour accueillir les visiteurs internationaux à Phu Quôc.

L'aéroport international de Phu Quôc a reçu le 25 octobre son accréditation sanitaire aéroportuaire (AHA) du Conseil international des aéroports (ACI) pour l'application des mesures de sécurité et de prévention contre la pandémie de COVID-19. - VNA