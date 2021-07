Manille (VNA) - Plus de 50 personnes ont été tuées dans l’accident d’un avion militaire transportant des troupes, qui s’est écrasé à la mi-journée du 4 juillet et a pris feu après avoir manqué la piste d’atterrissage sur l’île de Jolo, dans la province de Sulu, dans le sud des Philippines, ont rapporté les autorités.

Les secouristes s'affairent autour de la carcasse de l'appareil, un avion de transport militaire C-130, le 4 juillet 2021. Photo: AFP/ VNA



Parmi les victimes décédées figurent 47 soldats et trois civils. Plus de 50 autres ont été blessés et soignés dans les hôpitaux tandis que cinq sont toujours portés disparus.

Selon les premiers éléments, l’avion de transport Hercule C-130, qui s’est écrasé alors qu’il tentait d’atterrir sur l’île de Jolo, dans la province de Sulu. Il s’agit d’un des accidents d’avion les plus graves dans le pays.

La plupart des passagers avaient récemment reçu une première formation militaire et avaient été envoyés sur cette île dans le cadre d’une force opérationnelle conjointe de lutte contre le terrorisme dans cette région à majorité musulmane.

Il s’agit d’un accident et non d’un attentat, a insisté le porte-parole des forces armées, le général Edgard Arevalo. Le porte-parole de l’armée de l’air, le lieutenant-colonel Maynard Mariano, a annoncé l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les causes de cet accident. – VNA