Le Conseil de sécurité proroge jusqu’au 15 juillet 2020 le mandat de la mission chargée de veiller au respect de l’Accord sur Hodeïda au Yémen, et fait le point sur la situation en Colombie.

Le volcan Taal, l’un des plus actifs des Philippines et situé à 90km au Sud de la capitale, est entré en éruption dimanche 12 janvier et émet une importante colonne de fumée.