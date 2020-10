Des personnes sont évacuées à Manille, aux Philippines, le 25 octobre, en raison du typhon Molave. Photo: VNA



Manille (VNA) - Trois personnes ont été tuées et une dizaine d’autres sont portées disparues aux Philippines après que le typhon Molave (ou Quinta aux Philippines) ait causé des inondations dans le centre du pays, ont annoncé mardi des responsables.

Le typhon Molave, qui a frappé le 25 octobre certaines parties de Luçon et des Visayas, a inondé des villages et des terres agricoles, emportant des lignes électriques et détruisant des centaines de maisons.



Le Conseil national pour la réduction et la gestion des risques de catastrophe (NDRRMC) a averti que le nombre de victimes pourrait augmenter à mesure que les autorités régionales évalueraient des dommages dans leurs zones.

Plus de 70 000 personnes sont toujours à l'abri dans plus de 800 centres d'évacuation. Selon les prévisions, le typhon balaie maintenant la Mer Orientale en direction du Vietnam.

Chaque année, les Philippines sont frappées par environ 20 tempêtes, causant de lourdes pertes matérielles comme humaines. Haiyan, le plus puissant typhon de l’histoire avec des rafales allant jusqu’à 315 km/h, a frappé le centre des Philippines en novembre 2013, faisant plus de 7 300 morts et disparus, outre la destruction de nombreuses villes. -VNA