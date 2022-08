Le tournoi de golf "Saigontourist pour la communauté 2022" a attiré 150 joueurs.

Photo : Saigontourist/CVN

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - En l’honneur de son 47e anniversaire, Saigontourist a organisé le 6 août le tournoi de golf "Saigontourist pour la communauté 2022", destiné à collecter des dons pour soutenir élèves et étudiants en difficulté.



Connu comme un tournoi de golf prestigieux, l’événement a vu la participation d’environ 150 golfeurs (hommes d’affaires, managers, représentants d’agences de presse, de radio, du corps diplomatique à Hô Chi Minh-Ville et d’autres localités dans le pays), en signe de solidarité avec la communauté.



"Nous avons collecté un milliard de dôngs, soit l’équivalent de 1.000 bourses", a indiqué Vo Anh Tài, directeur général adjoint de Saigontourist, chef du comité d’organisation du tournoi.



"Fidèle à son mot d’ordre d’humanité et de responsabilité sociale, notre tournoi a permis d’offrir des bourses à des élèves et étudiants en difficulté et de soutenir des personnes qui ont perdu leurs proches à cause du COVID-19", a-t-il souligné.



À des fins caritatives



Depuis 2006, l’événement a attiré 2.400 golfeurs, avec environ 10 milliards de dôngs collectés. Ces sommes ont été utilisées pour des œuvres caritatives et des activités sociales en faveur d’étudiants et élèves pauvres et studieux de Hô Chi Minh-Ville et d’autres provinces et villes du pays ; pour des interventions en chirurgie cardiaque et oculaire, ainsi que des examens médicaux au profit de patients pauvres ; à quoi s’ajoute la construction de maisons et de ponts dans des zones rurales reculées.



La 16e édition du tournoi "Saigontourist pour la communauté 2022" s’est déroulée le 6 août entre 11h30 et 17h00 et la cérémonie de remises des prix a eu lieu à 17h30 le même jour, au terrain de golf de Thu Duc (Hô Chi Minh-Ville).



Comme les années précédentes, le point culminant de ce tournoi a été la cérémonie de remise du prix "Hole in one". Volvo Cars Vietnam a offert des prix très attractifs aux trois golfeurs gagnants aux trous numéro 3, 7 et 16 : une Volvo XC60 B6 AWD Inscription (d’une valeur de 2,22 milliards de dôngs), une Volvo S90L AWD B6 Inscription (2,2 milliards) et une Volvo V60 Cross Country (2,55 milliards).-CVN/VNA