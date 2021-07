Une journée de vaccination anti-COVID-19 de PVOil le 27 juin 2021. Photo: PetroVietnam

Hanoï (VNA) - Dans le contexte de propagation de l'épidémie de COVID-19, les entreprises doivent réaliser leur double mission sur la prévention efficace de l'épidémie et la garantie de la production et des activités commerciales.

L'élaboration d'un plan de vaccination anti-coronavirus pour les employés est la mesure du succès des entreprises dans le contrôle de la crise sanitaire et le développement économique.

Dans cet esprit, le Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PetroVietnam - PVN) a déployé de manière proactive la vaccination contre COVID-19, dans le but d'assurer la sécurité des employés et la production et les activités commerciales ininterrompues par l'épidémie.

Petrovietnam est également l'une des premières entreprises d'État à lancer une "campagne" de vaccination anti-COVID-19 pour ses salariés.

Un travailleurs de PVOil se fait vacciner contre le COVID-19. Photo: PetroVietnam

Fier et désireux de se faire vacciner contre le Covid-19 précocement



La pandémie de COVID-19 a fait trop de victimes innocentes, bouleversé la vie et les activités des gens, affecté gravement la situation socio-économique.

Répondant à la politique du Gouvernement vietnamien en matière de vaccination contre le coronavirus, avec une détermination à assurer la santé et la sécurité des employés, PetroVietnam a considéré la prévention et le contrôle du COVID-19 comme une tâche clé qui devrait être déployée dans toutes les unités membres du Groupe.

Par conséquent, PetroVietnam et ses unités membres ont travaillé activement avec le ministère de la Santé et les autorités sanitaires locales pour mettre en œuvre la campagne de vaccination anti-COVID-19 qui a été officiellement lancé le 12 mai 2021.

Dans le but d'accorder une priorité à la vaccination des travailleurs directement impliqués dans les opérations de production, travaillant sur les chantiers de construction, les projets, les plates-formes de forage, etc., la campagne de vaccination a été déployée à grande échelle dans les unités membres du groupe à travers le pays, notamment la Co-entreprise vietnamo-russe de pétrole (Vietsovpetro), la Compagnie générale du gaz du Vietnam (PV GAS), la Compagnie de prospection et d'exploitation gazière et pétrolière de PetroVietnam (PVEP), la Compagnie par actions de raffinage et de pétrochimie Binh Son (BSR), la Compagnie générale par actions des services gazo-pétroliers du Vietnam (PTSC), PetroVietnam Power Corporation (PVPower), PetroVietnam Oil Corporation (PVOIL), l’Institut d’étude pétrolier du Vietnam (VPI), PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation (PVFCCo), PetroVietnam Ca Mau Fertilizer JSC (PVCFC), la société d'exploitation pétrolière Bien Dong (Biendong POC), etc.

Un travailleurs de BSR se fait vacciner contre le COVID-19. Photo: PetroVietnam

Aucune raison de ne pas se faire vacciner

Les informations sur les effets secondaires après la vaccination anti-SARS-CoV-2 rendent de nombreuses personnes anxieuses et hésitantes à prendre cette décision médicale.

Cependant, les travailleurs du PVN qui ont été vaccinés contre le coronavirus partagent la même opinion que la vaccination est nécessaire et n'est pas effrayante.

Selon un représentant de Vietsovpetro, jusqu'au 26 juin 2021, tout le personnel et les employés de Vietsovpetro après avoir reçu une injection de vaccin contre le COVID-19 étaient en bonne santé. Aucun cas particulier de réaction n'a été enregistré. Cela prouve que le service de vaccination du Centre médical de Vietsovpetro a répondu aux exigences très strictes du ministère de la Santé, affirmant sa qualité, sa réputation et sa volonté de devenir l'un des centres de vaccination pour les travailleurs de l'industrie gazo-pétrolière et pour la population de la province de Ba Ria - Vung Tau.

Pour les employés de PetroVietnam, avoir la possibilité de se faire vacciner contre le COVID-19 en ce moment est une bénédiction. La vaccination joue un rôle significatif dans la prévention des infections, constituant une médecine spirituelle très importante, aidant les unités et les employés à travailler en toute sérénité, contribuant à la mise en œuvre effective du "double objectif" d'à la fois prévenir les épidémies et d'assurer le développement socio-économique selon la direction énoncée par les dirigeants du Groupe. -VNA