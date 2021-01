Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc travaille avec le groupe PVN. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a exhorté le Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PVN), lundi 11 janvier à Hanoi, à bâtir une organisation du Parti saine et puissante en 2021 et pour la période 2021 – 2025.

Le chef du gouvernement a demandé à PVN de valoriser son rôle d’entreprise exemplaire selon sa devise : « Gérer la volatilité, maximiser la valeur, développer les marchés, tirer parti des opportunités, associer les investissements, reprendre la croissance ».

Le PVN doit rejeter hardiment les projets faibles, accélérer la mise en œuvre des projets du Groupe A, encore retardée, se concentrer sur la restructuration de l'appareil, a-t-il souligné.

Le PVN doit promouvoir la recherche scientifique et appliquer la technologie dans la production; tirer profit des accords commerciaux de nouvelle génération, attacher de l’importance au développement de ses relations de coopération avec la Russie et d'autres partenaires pour profiter des opportunités pour le développement de la production et des affaires, et assurer la sécurité et la sûreté de ses unités de production, a-t-il précisé.

Le dirigeant vietnamien a également loué les résultats obtenus par PVN l’année dernière, avec 11,47 millions de tonnes de pétrole et 9,16 milliards de m3 de gaz exploitées.

Ce groupe a reversé au budget d’Etat 83.000 milliards de dôngs, soit plus de 100% du plan annuel et enregistré un bénéfice avant impôt de 17.500 milliards de dôngs. -VNA