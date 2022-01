L'exploitation de pétrole brut du PVN dépasse 13% du plan annuel. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Groupe du pétrole et du gaz du Vietnam (PetroVietnam) a exploité 10,97 millions de tonnes de brut, dépassant 13% de l’objectif fixé pour 2021, a-t-il annoncé lors d’une cérémonie tenue le 31 décembre 2021.



Il a également produit 1,91 tonnes d’engrais, soit une progression de 18% par rapport à son plan annuel ou de 6% comparé à ses résultats en 2020, et 6,37 millions de tonnes d’essence et de pétrole, respectivement en hausse de 0,1% et 9,5% par rapport à son plan annuel et à son bilan de 2020.



Le géant vietnamien a réalisé une recette de 620.200 milliards de dôngs (plus de 27,2 milliard de dollars) et un bénéfice avant impôts de 45.000 milliards de dôngs (plus de 1,9 milliard de dollars), soit 2,6 fois et 2,2 fois supérieures à son plan annuel et à sa performance en 2020.



PetroVietnam a versé au budget de l’Etat 112.500 milliards de dôngs (plus de 4,9 milliards de dollars), dépassant de 80% de son plan annuel et de 36% de son bilan de 2020. – VNA