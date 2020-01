Photo: VNA



Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Le joint-venture gazo-pétrolier Vietnam-Russie (Vietsovpetro) a fixé comme objectif de produire en 2020 plus de 3,1 millions de tonnes de pétrole et plus de 70,4 millions de m³ de gaz.

Cette nouvelle a été communiquée le 3 janvier dans la province de Ba Ria-Vung Tau lors de la 52e session du Conseil de ce joint-venture. Vietsovpetro vise à générer cette année un chiffre d’affaires de 1,38 milliard de dollars, contribuant au budget d’Etat 630 millions de dollars.

La partie vietnamienne atteindra un profit de 102 millions de dollars, et la partie russe, 98 millions de dollars.

En 2019, Vietsovpetro a rempli son objectif annuel fixé, exploité 236.000 tonnes de pétrole brut supplémentaires. Ses ventes de pétrole brut a été estimé à 1,79 milliard de dollars, soit 112,4% du plan fixé ; et celles de gaz, 21,7 millions de dollars. Ce joint-venture a contribué au budget d’Etat plus de 1,15 milliard de dollars. –VNA