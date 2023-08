Séoul (VNA) - De nombreux journaux et sites Web sud-coréens tels que Newsis et Nnews ont souligné lundi 7 août la toute première exportation par le Vietnam de vaccins contre la peste porcine africaine (PPA) vers plusieurs pays de la région, notant que cet événement a attiré l’attention des industries pharmaceutiques et biotechnologiques mondiales.

Des porcs dans un enclos d’une ferme dans le district de Tân Hiêp, province de Kiên Giang. Photo : VNA

Fin juillet, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MADR) a approuvé l’exportation de deux vaccins - NAVET-ASFVAC de la société par actions centrale de médecine vétérinaire NAVETCO et AVAC ASF LIVE de la société par actions AVAC Vietnam.Les autorités compétentes ont déclaré que jusqu’à 650.000 doses de vaccins ont été testées sur des porcs dans 40 villes et provinces, avec un taux d’efficacité de 95%.Selon ces articles, le marché du vaccin contre la peste porcine africaine en Chine, qui abrite le plus grand cheptel porcin du monde, est évalué à 2,5 billions de wons (1,9 milliard de dollars) chaque année.La peste porcine africaine, inoffensive pour l’homme, mais dévastatrice pour le bétail, a été détectée pour la première fois au Vietnam en février 2019. En seulement sept mois, la maladie s’est propagée dans les 63 provinces et villes du pays, entraînant l’abattage de 6 millions de porcs, soit 20% du cheptel porcin total.Des sociétés pharmaceutiques vétérinaires sud-coréennes telles que Komipharm et Careside développent également des vaccins contre la peste porcine africaine.Le vaccin NAVET-ASFVAC a été administré à des porcs en République dominicaine pour lutter contre la peste porcine africaine, donnant des résultats positifs. La partie dominicaine a apprécié le soutien du MARD ainsi que des unités et entreprises spécialisées vietnamiennes, exprimant le désir de continuer à recevoir de l’aide et ensuite d’acheter les vaccins à utiliser dans le pays.Pendant ce temps, le vaccin AVAC ASF LIVE a été administré à des porcs et soigneusement évalué aux Philippines. Les autorités philippines ont confirmé que ce vaccin est sûr et efficace, 100% des porcs vaccinés développant une réponse immunitaire.Le Vietnam est devenu le premier pays à développer et produire avec succès les deux vaccins contre la peste porcine africaine, une maladie apparue pour la première fois en Afrique en 1921 avec un taux de mortalité allant jusqu’à 100%.Entre janvier 2020 et avril 2022, plus de 1,1 million de cas, signalés dans 35 pays répartis sur cinq continents, ont été répertoriés chez des porcs domestiques, d’après les données de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). – VNA